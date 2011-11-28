У студенческих проектов Приморья есть шанс получить госфинансирование

— Мой проект направлен на разработку метода получения суперконцентрата для окрашивания полиэтилена, — рассказала перед защитой своей работы магистрантка Инженерной школы ДВФУ Алена Гуртовая. — Я давно занимаюсь этой темой, и мне было бы интересно послушать мнения экспертов по поводу моих разработок. Каким бы ни был результат, конкурс дает, прежде всего, ценный опыт. Хотя, я, конечно, очень хочу, чтобы мою работу оценили по достоинству.