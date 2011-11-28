У студенческих проектов Приморья есть шанс получить госфинансирование

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Региональный отборочный тур программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») проходит в ДВФУ.
Программа «У.М.Н.И.К.» выявляет молодых ученых, стремящихся самореализоваться через исследовательскую работу, и стимулирует участие молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем поддержки наиболее перспективных проектов. Проекты получают финансирование из государственного Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Фонд постоянно расширяет сферу своего влияния, охватывая все больше регионов нашей страны - с каждым годом увеличивается число конкурсных заявок.
На открытии конкурса выступил полномочный представитель Фонда содействия МП НТС, заместитель проректора по науке и инновациям ДВФУ Андрей Косолапов, который пожелал участникам успехов и новых открытий.
На суд экспертного совета программы, который состоит из известных ученых, преподавателей вузов и представителей бизнес-сообществ, сегодня будут представлены 70 проектов молодых ученых Приморского края и Дальнего Востока. Спектр направлений широк: биотехнологии, химия, новые материалы и строительство, машиностроение, медицина и фармакология, информационные технологии. По итогам конкурса эксперты выберут 10–11 лучших проектов, а их авторы получат дальнейшее финансирование для продолжения работы.
— Мой проект направлен на разработку метода получения суперконцентрата для окрашивания полиэтилена, — рассказала перед защитой своей работы магистрантка Инженерной школы ДВФУ Алена Гуртовая. — Я давно занимаюсь этой темой, и мне было бы интересно послушать мнения экспертов по поводу моих разработок. Каким бы ни был результат, конкурс дает, прежде всего, ценный опыт. Хотя, я, конечно, очень хочу, чтобы мою работу оценили по достоинству.