В Приморье в расписание электричек внесены изменения

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. В Приморском крае в связи с ремонтными работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры во вторник, 29 ноября, как сообщили в ОАО Экспресс Приморья», частично изменится расписание пригородных электропоездов:
№6309 Мыс Чуркин (отпр. 9.52) – Кипарисово опоздание со ст.Вторая речка и далее будет составлять 17 мин.
№6302 Кипарисово (отпр. 9.26) – Владивосток опоздание со ст.Седанка и далее будет составлять 13 мин.
№6362 Уссурийск (отпр. 9.30) – Владивосток опоздание со ст.Амурский залив и далее будет составлять 20 мин. – 16 мин.
№6462 Партизанск (отпр. 6.43) – Владивосток опоздание со ст.Океанская и далее будет составлять 14 мин.
№6310 Кипарисово (отпр. с опозданием 12.17) – Владивосток задержка со ст. Кипарисово и далее будет составлять 7 мин.
Кроме того 29 ноября 2011 г. и 2 декабря 2011 г. по техническим причинам отменяется вечерний электропоезд №6320 Надеждинская (отпр. 17.00) – Владивосток.
А также частично изменяется расписание следующих пригородных электропоездов:
№6304 Раздольное (отпр. 11.20) – Владивосток опоздание от ст. Океанская и далее будет составлять 7 мин.
№6310 Кипарисово (отпр. 12.10) – Владивосток опоздание от ст. Океанская и далее будет составлять 7 мин.
№6318 Кипарисово (отпр. 16.10) – Мыс Чуркин опоздание от ст. Океанская и далее будет составлять 7-4 мин.
№6326 Надеждинская (отпр. 18.27) – Мыс Чуркин опоздание от ст. Амурский залив будет составлять 1 ч. 27 мин. – 1 ч. 24 мин.
№6364 Уссурийск (отпр. 17.22) – Владивосток опоздание от ст. Амурский залив и далее будет составлять 1 ч. 11 мин. – 1 ч. 13 мин.
№6335 Мыс Чуркин (отпр. с опозданием 21.38) – Надеждинская задержка от ст. Мыс Чуркин и далее будет составлять 1 ч. 21 мин. – 1 ч. 18 мин.
Руководство пассажирского комплекса Дальневосточной магистрали обращается к пассажирам пригородных электропоездов с просьбой принять во внимание данную информацию при планировании поездок.
В пассажирском отделе компании-перевозчика также сообщили о том, что с 23 ноября открыта пригородная касса c залом ожидания на станции Третья Рабочая.
За дополнительной информацией обращаться в пассажирский отдел ОАО «Экспресс Приморья» по телефону единой справочной службы компании во Владивостоке: 8 (423) 224-54-31. С зимним расписанием можно ознакомиться на официальном сайте.
Досье: ОАО «Экспресс Приморья» (Дочернее зависимое общество холдинга «Российские железные дороги») начало осуществлять хозяйственную деятельность 1 сентября 2005 года. 51% акций уставного капитала компании принадлежит ОАО «РЖД», 49% – администрации Приморского края. 1 апреля 2009 года пригородная компания приступила к работе в качестве самостоятельного перевозчика пассажиров и багажа в пригородном железнодорожном сообщении в пределах Приморского края. Для обслуживания пассажиров в пригородном сообщении ОАО «Экспресс Приморья» в настоящее время использует арендованный подвижной состав.