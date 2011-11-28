В Приморье в расписание электричек внесены изменения

В Приморском крае в связи с ремонтными работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры во вторник, 29 ноября, как сообщили в ОАО Экспресс Приморья», частично изменится расписание пригородных электропоездов

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