В Приморском крае кандидат в депутаты Галуст Ахоян нанял 7000 «агитаторов»

А что, закон позволяет иметь кандидату избирательный фонд в размере до 10 млн руб. Другое дело, что остальные кандидаты по 15-му округу не столь богаты, как бизнесмен Ахоян, и не могут себе позволить заключать платные договоры на агитацию. Получается, у кого денег больше, тот и, скорее всего, депутатом станет! Тогда к чему процедура выборов? Не лучше ли сразу назначать депутатами тех, кто побогаче! Ведь состязаться с денежными мешками от «Единой России» у кандидатов-не-единороссов просто нет возможности.