В Приморском крае расхитители электроэнергии возместили Дальэнергосбыту 85 млн рублей

Кроме того, с начала года мировыми судьями Приморского края вынесено 20 приговоров в отношении граждан по фактам хищения электроэнергии. Потребители, признанные судом виновными, осуждены по статье №165 ч. 1 Уголовного кодекса РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Уголовные наказания в виде условного лишения свободы сроком до 10 месяцев, штрафов, обязательных либо исправительных работ понесли жители городов Артем, Находка, Партизанск, Уссурийск, Кавалеровского, Пограничного районов. Также суд обязал их возместить ущерб за безучетно потребленную электроэнергию. Всего с января по октябрь в органы внутренних дел Приморского края подано 29 заявлений в отношении граждан, несанкционированно подключившихся к электрическим сетям.