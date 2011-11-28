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В Приморском крае запрещен ввоз свыше 23 тонн недоброкачественного кальмара из Китая

28 ноября 2011, 19:10
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в поступившем кальмаре практически в 4 раза превысило уровень их предельно-допустимой концентрации.

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю не допущен ввоз в Российскую Федерацию и, соответственно, дальнейшая реализация свыше 23 тонн кальмара из Китая по причине многократного превышения в нём нормы общей бактериальной обсеменённости.

В ходе проведения государственного ветеринарного контроля на Государственной границе в отношении поступающей в Российскую Федерацию продукции животного происхождения, специалистами ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю в поступившем в порт Владивостока из Китайской Народной Республики кальмаре мороженном обнаружено превышение уровня общей бактериальной обсеменённости.

Так, при проведении лабораторных испытаний поступившей пищевой продукции на соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного союза, ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора обнаружено, что количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в поступившем кальмаре практически в 4 раза превысило уровень их предельно-допустимой концентрации.

На основании лабораторных испытаний данная партия признана не соответствующей Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного союза, предъявляемым к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору.

По информации специалистов ветеринарного надзора, число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) является одним из основных показателей санитарного состояния продукции. Высокая бактериальная обсемененность является частой причиной пищевых отравлений, возникающих у людей.

По информации отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в настоящее время контейнер с 23,8 тоннами недоброкачественного кальмара предназначен к возврату в страну-экспортёр.

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