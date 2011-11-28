В Приморском крае запрещен ввоз свыше 23 тонн недоброкачественного кальмара из Китая

Так, при проведении лабораторных испытаний поступившей пищевой продукции на соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного союза, ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора обнаружено, что количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в поступившем кальмаре практически в 4 раза превысило уровень их предельно-допустимой концентрации.