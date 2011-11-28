Закон об аквакультуре будет принят в 2012 году

- Руководство Росрыболовства считает, что отрасль не развивается потому, что нет закона. Есть те, кто считает, что и сейчас нет ничего, что мешает развиваться этой сфере хозяйственной деятельности, пояснил Игорь Шувалов. - Однако президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин считают, что закон об аквакультуре принять необходимо. Это будет сделано до середины 2012 года.