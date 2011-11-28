Закон об аквакультуре будет принят в 2012 году

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS.Первый зампред Правительства РФ Игорь Шувалов встретился со студентами и преподавателями владивостокского Дальрыбвтуза.
Как известно, действующая нормативно-правовая база не регулирует, а в основном тормозит развитие хозяйственной деятельности в области аквакультуры. Не регламентирован даже такой базовый вопрос, как форма собственности – например, человек, запустивший в пруд мальков для выращивания, с юридической точки зрения не является владельцем взрослых особей. Однако с принятием закона ситуация должна измениться – речь идет о создании основы функционирования новой отрасли, которая сможет стать одной из приоритетных в Приморье.
Об определенном правовом вакууме в этой области заговорили более 5 лет назад, однако по причинам различного характера принятие решения затягивалось.
- Руководство Росрыболовства считает, что отрасль не развивается потому, что нет закона. Есть те, кто считает, что и сейчас нет ничего, что мешает развиваться этой сфере хозяйственной деятельности, пояснил Игорь Шувалов. - Однако президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин считают, что закон об аквакультуре принять необходимо. Это будет сделано до середины 2012 года.