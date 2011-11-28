Закон об альтернативной службе могут пересмотреть

- Справедливый вопрос, - заметил первый вице-премьер. - Мы с вашим ректором его обсуждали, я подниму этот вопрос в правительстве, дам соответствующие поручения. - Вместе с Министерством обороны и Министерством социального развития РФ мы обратимся еще раз к этому закону, чтобы расширить перечень оснований для альтернативной службы. Также посмотрим, как в отношении ваших конкретных студентов и курсантов его можно будет применить.