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Закон об альтернативной службе могут пересмотреть

28 ноября 2011, 19:09
Об этом первый зампред Правительства РФ Игорь Шувалов заявил во Владивостоке на встрече со студентами и преподавательским составом Дальрыбвтуза.

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS.Об этом первый зампред Правительства РФ Игорь Шувалов заявил на встрече со студентами и преподавательским составом Дальрыбвтуза, отвечая на вопрос о перспективах включения работы на судах рыбопромыслового флота в перечень альтернативных видов воинской службы.

- Справедливый вопрос, - заметил первый вице-премьер. - Мы с вашим ректором его обсуждали, я подниму этот вопрос в правительстве, дам соответствующие поручения. - Вместе с Министерством обороны и Министерством социального развития РФ мы обратимся еще раз к этому закону, чтобы расширить перечень оснований для альтернативной службы. Также посмотрим, как в отношении ваших конкретных студентов и курсантов его можно будет применить.

По мнению зампреда, перечень параметров, по которым можно выбрать для себя альтернативную службу, небольшой и они достаточно жесткие. Поэтому их необходимо пересмотреть.

#Новости#Кадровый вопрос#Владивосток#Общество
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