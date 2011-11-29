Александра Передня пытаются не допустить до выборов в Приморское ЗС

- Хороший вопрос и в нём заложен очень глубокий смысл протекающих процессов в институтах власти государства, - считает Александр Передня. - Представительный орган, коим является Законодательное Собрание, призван уравновесить исполнительную власть, именно в этом случае баланс всех институтов власти обеспечивает гармоничное развитие государства и общества. Вместе с тем, если исполнительной власти предоставляется возможность влиять на то, как будет сформирован представительный орган, то нетрудно представить, что баланса не получится. У меня есть опыт работы в ЗС третьего и четвертого созыва. Сравнивая их, могу сказать, что хороший баланс между администрацией края и Законодательным Собранием был в 2002 – 2006 годах. Именно в это время появились законы о наказах избирателей, бесплатном питании учеников младших классов, существенно наполнялась финансовая сторона социальных законов. Например, поправок к бюджету, поданных депутатами, рассматривалось до 200, и многие из них администрация края принимала! Это был здоровый компромисс двух ветвей власти. Созыв 2006-2011 годов, на формирование которого существенно повлияло изменение законодательства (половина пришла от партий), из 40 депутатов 32 составили ресурс партии власти. И самое главное, что большинство избиралось при активной поддержке именно исполнительной власти.