Американцы за три года кризиса изобрели 9 способов экономить

"В условиях затянувшегося экономического кризиса, один из четырех потребителей, считает, что не может себе позволить делать еженедельную закупку продуктов, - сделала вывод Сьюзен Виамари (Susan Viamari), редактор издания SymphonyIRI Times & Trends. "Именно поэтому многие потребители регулируют растраты на те или иные продовольственные продукты, чтобы сэкономить финансовые средства. Большинство потребителей также утратили свой оптимизм и теперь считают, что либо застойный период экономики продлится еще на какое-то время, либо он сменится более сильным ее спадом. В реакции на недоверие граждан тема "консерватизма" стала широко распространенной на всех рынках, каналах, среди различных категорий и потребительских сегментов".