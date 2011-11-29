Американцы за три года кризиса изобрели 9 способов экономить

Читатели «ЗР», наверное, помнят, как гламурные девицы на телеэкране зимой 2008-го недоумевали: «Все говорят кризис… Надо что-то делать. Говорят, неприлично шиковать. Бриллианты я сняла. Но не могу же я отказаться от SPA-салона…». Тем девицам экономить не приходилось, да и россияне в целом, судя по тратам последнего года, уроки 2008-го быстро забыли. А придется вспомнить.
Недавно эксперты выяснили, что оказывается, самые прагматичным и рациональным народом являются вовсе не жители Германии, а американцы. В условиях экономического кризиса, который длится уже почти три года, среднестатистические жители Америки продолжают заниматься поисками путей снижения материальных расходов. Согласно сведениям специалистов в области экономики и финансов, американцы открыли для себя несколько действующих способов, которые помогают существенно сэкономить свои материальные средства в тяжелые времена экономического спада в стране.
Вот девять нехитрых способов, о которых рассказали в ходе опроса американские жители, отметив, что именно они позволяют им контролировать семейные расходы и избегать лишних растрат:
носить готовые обеды с собой на работу – 42% потребителей стали брать на работу еду с дома, чтобы, сэкономить деньги, которые каждый день уходят на обеды в кафе или бистро;
сократить количество визитов к доктору - на 36% меньше людей стало записываться на приемы к врачам-специалистам; все больше граждан переходят на самолечение и обращаются к врачу только в самых необходимых случаях;
отказаться от походов в SPA салоны – 35% жителей Америки лишили себя недешевого удовольствия регулярно посещать SPA салоны или салоны красоты, перейдя на косметические процедуры по уходу за внешним видом в домашних условиях;
делать покупки со списком - более 67% людей собираются в магазин за покупками, предварительно составив список необходимых продовольственных продуктов;
исключить все несущественных продукты - почти 66% людей стали сокращать или исключать приобретение продуктов и товаров, которые не относятся к категории продуктов первой необходимости;
накопление отрывных купонов - большинство потребителей стали вырезать и копить отрывные купоны на промтовары, встречающиеся им в рекламных листовках, проспектах и буклетах, выпускаемых еженедельно;
поиск необходимых продуктов он-лайн – 26% среди потребителей, участвующих в опрос, сообщили о том, что они теперь занимаются поисками нужных им товаров в Интернете, перед тем, как их приобрести;
готовить дома – 39% людей постоянно списывают несложные рецепты недорогих блюд с Интернета, чтобы таким образом сократить затраты на походы в кафе и рестораны, поужинав дома;
комбинировать поиски товаров он-лайн с накоплением отрывных купонов – 37% потребителей скачивают купоны, находящиеся на веб сайтах производителей той или иной продукции, перед тем как сделать покупку.
"В условиях затянувшегося экономического кризиса, один из четырех потребителей, считает, что не может себе позволить делать еженедельную закупку продуктов, - сделала вывод Сьюзен Виамари (Susan Viamari), редактор издания SymphonyIRI Times & Trends. "Именно поэтому многие потребители регулируют растраты на те или иные продовольственные продукты, чтобы сэкономить финансовые средства. Большинство потребителей также утратили свой оптимизм и теперь считают, что либо застойный период экономики продлится еще на какое-то время, либо он сменится более сильным ее спадом. В реакции на недоверие граждан тема "консерватизма" стала широко распространенной на всех рынках, каналах, среди различных категорий и потребительских сегментов".