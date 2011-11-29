«Дачный переворот» не состоялся

Главное же нововведение, предложенное министерством, заключается в том, что теперь все земельные участки планируется разбить на три категории: огородные (только грядки), садовые (можно сажать деревья, кустарники и размещать постройки, не предназначенные для проживания) и дачные (можно строить жилые дома и хозяйственные строения). Но дачные участки должны находиться только в границах населенных пунктов, а для строительства потребуется разрешение. Разрешение на строительство будет невозможным, если план застройки не соответствует градостроительному плану участка и схеме планировочной организации земельного участка. До 1 января 2015 года устанавливается переходный период, который позволит закончить стройку без получения разрешения.