Дальневосточные таможенники за опытом подготовки к саммиту АТЭС съездили на Гавайи

Дальневосточные таможенники посетили офис Таможенно-пограничной службы США в городе Гонолулу, где встретились с начальником регионального подразделения Брюсом Мёрли. Он сообщил, что на период подготовки и проведения саммита АТЭС вводятся повышенные меры безопасности. Перед проведением саммита АТЭС разработан общий план обеспечения безопасности мероприятия. Для подготовки к проведению саммита АТЭС создан координационный комитет из представителей разных ведомств, в состав которого входит и начальник Таможенно-пограничной службы г. Гонолулу. В рамках координационного комитета созданы подкомитеты, на уровне которых происходит детальная координация работы всех задействованных служб и агентств.