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Дальневосточный банк Сбербанка России принимает "платежи на диване" до 20 декабря

29 ноября 2011, 16:10
Участниками акции становятся все клиенты банка, совершившие платежи по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» в период с 10 ноября по 20 декабря 2011 года.

«Платежи на диване» - акция Дальневосточного банка Сбербанка России с таким необычным названием стартовала в ноябре в Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Приморском и Хабаровских краях, сообщает пресс-служба банка.

Участниками акции становятся все клиенты банка, совершившие платежи по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» в период с 10 ноября по 20 декабря 2011 года.

Призеры конкурса награждаются денежными средствами на сумму 500 (пятьсот) рублей каждый. Указанная сумма зачисляется клиенту на банковскую карту. Количество призов ограничено. Итоги конкурса планируется подвести до конца 2011 года.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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