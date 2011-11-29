Дальневосточный банк Сбербанка России принимает "платежи на диване" до 20 декабря

Участниками акции становятся все клиенты банка, совершившие платежи по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» в период с 10 ноября по 20 декабря 2011 года.

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