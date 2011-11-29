Фильм о Высоцком во Владивостоке начнется с выставки фотографий

Основу фильма составил сценарий, написанный Никитой Высоцким, сыном Владимира Высоцкого. Образ Высоцкого воссоздан с использованием высокотехнологичного грима и технологий компьютерной обработки изображений; имя актёра, играющего главную роль, не раскрывается, но позже стало известно, что это Сергей БЕЗРУКОВ. Проект разрабатывался на протяжение последних четырех лет. За это время картина несколько раз сменила режиссера — в результате ее доведет до зрителей Петр БУСЛОВ. Этот молодой постановщик известен своей работой над «Бумером».