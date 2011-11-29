Фонд РЖС ищет в Приморье земельные участки для новых микрорайонов

Как отметил Александр Браверман, фонд намерен содействовать строительству жилья эконом-класса по стоимости 31-32 тысячи рублей за квадратный метр. При этом отдельным категориям граждан и жилищным кооперативам часть участков будет предоставляться бесплатно с уже готовыми проектами жилых домов и коммуникациями. Это должно удешевить строящийся «квадрат» на 30%. Фонд требует от застройщиков, чтобы их проекты включали в себя современные решения по ресурсосбережению зданий, что должно в будущем снизить коммунальные затраты на их содержание на 30-40%. Попутно будут строиться школы, детские сады, торговые и многофункциональные центры, спортивные комплексы и пр. Помимо экономичности нового жилья особые требования фондом выдвигаются к его экологичности.