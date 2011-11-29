Грязные предвыборные технологии в Приморье креативом не блещут

- Мы могли бы высказать претензии разве что по процедуре регистрации кандидатов, во время которой нам пытались создать проблемы, - сообщил член Приморского крайкома КПРФ, один из кандидатов, имя которого «ЗР» по понятным причинам не называет. – Грязные технологии мы ожидаем увидеть во время голосования. По имеющейся информации, планируется вброс бюллетеней и использование голосов тех, кто традиционно не ходит голосовать. Пока же избирательная кампания проходит для нас относительно спокойно. Разве что ситуация на одном из округов вызывает беспокойство. Там осталось всего три кандидата, и один из претендентов активно скупает голоса. Мы не исключаем, что наш кандидат и претендент от ЛДПР снимут свои кандидатуры. Тогда, в отсутствии состязательности, выборы будут признаны недействительными, и известный единоросс не сможет пройти.