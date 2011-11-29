Губернатор Хабаровского края вылечит «Фармацию»

В этом году ситуацию с обеспечением льготников губернатор проверил лично, посетив аптеки «Фармации», но изменений к лучшему не нашел. Жители по-прежнему высказывают недовольство завышенными в этой аптечной сети ценами, а также тем, что не могут получить препарат по льготному рецепту, в то время как лекарство имеется в свободной продаже. «Нам аптечные сети с завышенными ценами не нужны!», – резюмировал проверку Вячеслав ШПОРТ. Глава края потребовал кардинального изменения ситуации в самое ближайшее время и поручил министру здравоохранения края представить варианты решения вопроса. Директору «Фармации» вынесен повторный выговор, принято решение о смене руководства государственной аптечной сети.