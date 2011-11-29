Хабаровские брокеры требуют конкуренции

- Может прозвучать парадоксально, но в конкурентной среде развиваться значительно проще, поскольку, когда каждый игрок инвестирует в свое продвижение, весь рынок растет более уверенными темпами, - отмечает Владислав Кочетков. – К сожалению, наш хабаровский офис по-прежнему лишен этой конкуренции, из-за чего вынужден вкладывать слишком большие средства в свое развитие и, как следствие, фактически работать «в минус», в отличие от того же Владивостока и даже Якутска. Конечно, взаимодействие с Почтой России не сможет заменить собой рыночную конкуренцию, но, во всяком случае, сделает брокерские услуги гораздо более доступными для всех жителей края и позволит хабаровскому офису «ФИНАМа» достигать положительных финансовых результатов.