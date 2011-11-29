Игорь Шувалов: у руководителей УК нужно проверять квалификацию

Игорь ШУВАЛОВ предложил для решения проблемы с УК ввести квалификационные требования для их руководителей. «Недобросовестные УК третируют жителей всей страны... Одним из вариантов решения проблемы может стать введение квалификационных требований для руководителей компаний-участников рынка», - сказал он. Соответствующие поправки для внесения в Думу могут быть подготовлены на уровне Приморского края или Владивостока, добавил вице-премьер.