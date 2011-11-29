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Игорь Шувалов: у руководителей УК нужно проверять квалификацию

29 ноября 2011, 11:53
Приморские фронтовики обратились к первому вице-премьеру с просьбой установить контроль над деятельностью управляющих компаний.
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ЖКХ

Приморские фронтовики обратились к первому вице-премьеру с просьбой установить контроль над деятельностью управляющих компаний и пожаловались на огромное количество фирм-однодневок в этой отрасли.

Игорь ШУВАЛОВ предложил для решения проблемы с УК ввести квалификационные требования для их руководителей. «Недобросовестные УК третируют жителей всей страны... Одним из вариантов решения проблемы может стать введение квалификационных требований для руководителей компаний-участников рынка», - сказал он. Соответствующие поправки для внесения в Думу могут быть подготовлены на уровне Приморского края или Владивостока, добавил вице-премьер.

#Новости#ЖКХ#Владивосток#Общество
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