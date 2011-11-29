Контрабандный трафик в Корее по-прежнему работает

Несмотря на заключенное в декабре 2009 года российско-корейское соглашение о борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом), в Южной Корее продолжают разгружаться суда с браконьерским крабом. По экспертным данным, в 2011 году таким образом проникло на корейский рынок свыше 1 600 тонн живого краба и впятеро больший объем охлажденного и мороженного краба. Даже во время переговоров контрабандный трафик работал вовсю: за время работы комиссии 150 тонн незаконно добытого краба были доставлены в Корею судами под камбоджийским флагом.