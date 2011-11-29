Логистический комплекс класса А откроют хабаровские бизнесмены в Приморском крае

- Необходимость в таком комплексе назревала уже давно, поскольку действующие складские помещения в Артеме, которыми мы оперируем, не приспособлены для качественной и быстрой переработки существующего товарооборота. Тем более что наши поставщики становятся все более требовательны к качеству хранения своих товаров, - рассказал «ЗР» генеральный директор ООО «Эй-Пи Трейд» Юрий ВЛАДИМИРОВ. – Однако отмечу, что землю под строительство комплекса мы приобрели еще в 2008 году, но из-за длительных согласований приступить к работе смогли только в конце прошлого года.