МТС во время саммита АТЭС-2012 продемонстрирует возможности сети четвертого поколения

"Из теоретически возможной скорости в 70 Мбит/с были показаны 26 Мбит/с в условиях городской застройки. При этом не так давно мы показали во Владивостоке в рамках сети третьего поколения (3П) скорость порядка 12 Мбит/с. Как видим, на самом деле разрыв между двумя поколениями сетей cегодня не такой уж и большой", - отметил руководитель пресс-службы МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Сергей СТАНОВКИН.