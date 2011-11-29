МТС во время саммита АТЭС-2012 продемонстрирует возможности сети четвертого поколения

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Дальневосточный филиал ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) во время саммита АТЭС-2012 во Владивостоке планирует организовать на площадках форума демонстрационные зоны сети сотовой связи "четвертого поколения" (LTE).
Для их организации МТС будет использовать технологическое решение китайской Huawei Technologies, включающее мультистандартную базовую станцию, оборудование опорных сетей архитектуры Enhanced Packet Core и абонентские терминалы. Демонстрация будет проводиться в диапазоне частот 2500 МГц - 2690 МГц.
Досье "ЗР": LTE - технология беспроводной связи четвертого поколения (4G), в теории обеспечивающая скорость передачи в 326 Мбит/с на прием и 172 Мб/с - на отдачу. Радиус действия базовой станции может достигать 30-100 км.
Первый опыт демонстрации возможностей LTE филиал ОАО "МТС" макрорегион "Дальний Восток" продемонстрировал 12 сентября в Иркутске во время VII Байкальского экономического форума. "Соответственно, у нас есть опыт и оборудование для того, чтобы организовать такую же зону и во время саммита АТЭС во Владивостоке. Поэтому на основных площадках саммита мы планируем обеспечить покрытие LTE", - сообщил технический директор дальневосточного филиала МТС Евгений НОВОСЕЛОВ.
"Из теоретически возможной скорости в 70 Мбит/с были показаны 26 Мбит/с в условиях городской застройки. При этом не так давно мы показали во Владивостоке в рамках сети третьего поколения (3П) скорость порядка 12 Мбит/с. Как видим, на самом деле разрыв между двумя поколениями сетей cегодня не такой уж и большой", - отметил руководитель пресс-службы МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Сергей СТАНОВКИН.