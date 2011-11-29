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На полуостров Песчаный из Владивостока довезет электричка

29 ноября 2011, 11:59
Инфраструктура проекта «Большой Владивосток» предусматривает еще один мост - на полуостров Песчаный.

Инфраструктура проекта «Большой Владивосток» предусматривает еще один мост - на полуостров Песчаный. Администрация Приморья проводит переговоры с руководством РЖД, чтобы разработать проект нового сооружения, сообщила пресс-служба края. Планируется, что полуостров и краевой центр свяжут железнодорожные пути.

Таким образом, железная дорога и новые скоростные электрички соединят Песчаный с центром Владивостока. А кто довезет до острова Попова? Ведь когда-то в планах администрации края было строительство моста на остров…

#Новости#Проект «Наш город»#Владивосток#Общество
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