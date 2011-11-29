На пути к саммиту во Владивостоке встал транспортный вопрос

Был также упомянут вопрос строительства двух канатных дорог с Эгершельда и Диомида на о. Русский с кабинами по 30 человек (на основе вьетнамского проекта) и монорельсовой дороги. Все проекты в целом уже разработаны специалистами ОАО «ДНИИМФ». Кроме этого, сегодня каждый перевозчик должен видеть перспективу работы в городе с учетом открытия корпусов ДВФУ на о. Русском.