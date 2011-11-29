На пути к саммиту во Владивостоке встал транспортный вопрос

В Думе города Владивостока состоялся круглый стол на тему «О перспективах развития транспорта города Владивостока». В мероприятии приняли участие депутаты Думы города Владивостока от партии «Справедливая Россия», представители администрации города Владивостока и Управления транспорта, ОАО «ДНИИМФ», ДВФУ и Общественного движения "Надежда".
Доклады участников содержали информацию и о проблемах транспортной системы Владивостока, и о возможном их решении. Основной вопрос, который был обозначен специалистами и который требует незамедлительного решения – нагрузка на транспорт города при проведении Саммита АТЭС, введение в строй и функционирование Дальневосточного Федерального Университета.
На сегодня нет ни одной программы доставки студентов, преподавателей и обслуживающего персонала в ДВФУ на о. Русский и обратно на материк. Нет проработки использования морского транспорта, создания новых причалов, запуска специальных автобусных маршрутов, разделения зон ответственности и т.д. Один мост на о. Русской не решит проблемы.
Кроме отсутствия программы по решению указанной выше проблемы, текущее развитие транспорта фактически ограничивает город и ущемляет интересы горожан. Городской транспорт физически, морально и экологически устарел. В то время как сам город застраивается без учёта потребности в транспортных развязках и узлах, во внедрении новых видов транспорта, в снижении его вредных факторов.
Дальнейший рост населения города и запуск в эксплуатацию Дальневосточного федерального университета неизбежно приведут к транспортному коллапсу.
В связи с этим необходимо срочно организовать разработку Программы комплексного и системного развития городского транспорта (прежде всего общественного) и транспортной инфраструктуры в г. Владивостоке, реализацию которой можно будет осуществлять за счёт средств городского бюджета и привлечённых средств федерального и краевого бюджета, а также частных инвесторов.
Необходим закуп плавсредств, способных перевозить по 150-200 человек, новых автобусов, развитие ВПОПАТ-1 и ВПОПАТ-3, трамвайного парка.
Кроме решения проблемы с ДВФУ, нужно решать вопрос с пробками внутри города. Я предложил строительство новых путепроводов, таких как «Нейбута-Тихая», могло бы распределить автомобильные потоки и разгрузить несколько главных улиц в Первомайском и Ленинском районах. Запуск трамвайного маршрута «Луговая-Корабельная Набережная» мимо ул. Светланской освободил бы центральную улицу Владивостока на более чем на половину автобусов и разгрузил бы пассажиропоток.
Был также упомянут вопрос строительства двух канатных дорог с Эгершельда и Диомида на о. Русский с кабинами по 30 человек (на основе вьетнамского проекта) и монорельсовой дороги. Все проекты в целом уже разработаны специалистами ОАО «ДНИИМФ». Кроме этого, сегодня каждый перевозчик должен видеть перспективу работы в городе с учетом открытия корпусов ДВФУ на о. Русском.
По итогам круглого стола его участники обратились к Главе города Владивостока с предложением срочно организовать разработку Программы комплексного развития транспорта г. Владивостока и внести соответствующие поправки в расходную часть бюджета города на 2012 г. Сотрудничество специалистов из проектных институтов и Управления транспорта в этом направлении уже началось.