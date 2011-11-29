Находкинцы удивили Игоря Шувалова

- Спортсмены показали высокий класс, и я рад, что в Находке есть такие спортсмены, вам есть чем гордиться. Вся страна должна знать, какие у нас есть чемпионы и мастера. Огромное спасибо надо сказать тем, кто здесь трудится, и тому, что в крае есть замечательная программа по развитию спорта, - заявил Игорь Шувалов. - Уверен, что к следующему моему приезду вы покажете еще более высокие результаты. Я в это верю!