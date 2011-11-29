Находкинцы удивили Игоря Шувалова

Первый заместитель председателя Правительства России Игорь ШУВАЛОВ был поражен и восхищен выступлением находкинских тхэквондистов, с которыми он встретился на прошлой неделе, 23 ноября. Приятно были удивлены и сами спортсмены.
Стоит отметить, что Игорь Шувалов прибыл вопреки непогоде. Мощный снегопад и сильный ветер помешали воспользоваться вертолетом. Но заместитель председателя правительства на автомобиле пробился сквозь пургу в Находку.
На встречу с первым вице-премьером в детско-юношескую спортивную школу «Водник» собрались почти две сотни спортсменов самого разного возраста и уровня подготовки. Особенное восхищение Игорь Шувалов выразил после выступления пара-тхэквондистов.
- Мы с 2008 года целенаправленно тренируем людей с ограниченными физическими возможностями. С такой инициативой в свое время выступил президент нашей федерации Валерий КАН, - пояснил тренер инвалидов Дмитрий ЛЯН. - В физкультурном институте нам преподавали ОФК. Начинали работать с больными людьми, как с новорожденными. Вначале давали упражнения на конечности. Потом и на остальные части тела, на позвоночник. Затем перешли к упражнениям на растяжку.
Результат уже налицо. Например, вначале 60-летнего парализованного Владимира на тренировки привозила жена. Теперь он приезжает и занимается самостоятельно!
Двое спортсменов, Валентин КОНДРАТЕНКО с диагнозом «детский церебральный паралич» и 28-летняя Марина ИВАНОВА, завоевали весной этого года золотые медали в Москве на фестивале пара-тхэквондистов в дисциплине «Пхумсэ» (технический комплекс).
- Занятия с инвалидами - это большое достижение, - подчеркнул Игорь Шувалов, обращаясь к тхэквондистам. – Его надо широко пропагандировать.
Стоит подчеркнуть, что люди с ограниченными физическими возможностями занимаются в Приморском крае тхэквондо совершенно бесплатно. Даже форму и достаточно дорогое спортивное снаряжение им дарит федерация. Все это благодаря краевой губернаторской программе, по которой выделяются субсидии на развитие спорта среди инвалидов. Только в Находке около 20 инвалидов занимаются тхэквондо.
Не ударили в грязь лицом перед вице-премьером и остальные спортсмены. Игорь Шувалов увидел программу, с которой приморские спортсмены выступили прошедшим летом на Чемпионате мира во Владивостоке, где они заняли высокое пятое место, собрав в свою копилку семь медалей, из которых одна – высшей пробы. К слову, именно благодаря помощи Игоря Шувалова, губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА и депутатов Законодательного собрания удалось добиться того, что столь крупные состязания впервые прошли в Приморье.
- Мы выложились максимально, - заверил участник выступлений тхэквондист Владимир ПЕГАЙ. - Это ведь здорово, что в наш маленький городок приехал руководитель столь высокого ранга.
К своим 22 годам Владимир уже 13 лет занимается тхэквондо. Начинал еще пацаном.
- Пришли с товарищем в секцию, которая тогда только открылась. Посмотрел и остался. Покорили в тхэквондо красивые удары ногами, - рассказывает Владимир Пегай.
Владимир попал к Вячеславу МУРНАЕВУ, который, подготовив находкинских ребят, организовал демонстрационную команду. Она не раз показывала высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Не удивительно, что Мурнаев получил приглашение и стал старшим тренером молодежной сборной команды России по тхэквондо. А Владимир Пегай стал уже многократным чемпионом России в дисциплине «Пхумсэ». Завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы в 2008 году. Стал серебряным призером Чемпионата мира в 2011 году.
Показательные выступления находкинских тхэквондистов поразили первого вице-премьера. Спортсмены легко летали над дадянгом, это специальный ковер для занятий тхэквондо, наглядно продемонстрировав, на что способны мастера тхэквондо. Разбег, прыжок - и боец в полете наносит сразу по три мощных удара по спортивным лапам. Сальто назад - и удар по высоко поднятой лапе…
- Спортсмены показали высокий класс, и я рад, что в Находке есть такие спортсмены, вам есть чем гордиться. Вся страна должна знать, какие у нас есть чемпионы и мастера. Огромное спасибо надо сказать тем, кто здесь трудится, и тому, что в крае есть замечательная программа по развитию спорта, - заявил Игорь Шувалов. - Уверен, что к следующему моему приезду вы покажете еще более высокие результаты. Я в это верю!
Спортсмены получили в подарок дадянг, а также несколько десятков спортивных лап и протекторов. Вскоре Приморская Федерация тхэквондо получит электронные жилеты, которые стали применяться на международных соревнованиях. Экипировка весьма дорогая, но затраты себя окупят, поскольку позволят спортсменам на должном уровне готовиться к состязаниям самого высокого уровня.