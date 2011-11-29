НК «Альянс» представляет новое дизельное топливо GreenEco

Пилотные продажи премиального ДТ GreenEco стартовали в Приморье (на 28 АЗС «Приморнефтепродукта»), Хабаровском крае (на 20 АЗС «Хабаровскнефтепродукта»), Амурской области (на 10 АЗС «Амурнефтепродукта») и в Бурятии (на 4 АЗС «Альянс-Байкалнефтесбыта»). На всех этих заправках параллельно продолжаются продажи и обычного дизтоплива.