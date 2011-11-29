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НК «Альянс» представляет новое дизельное топливо GreenEco

29 ноября 2011, 13:20
С 24 ноября НК «Альянс» приступила к продажам нового топлива премиум-класса - ДТ GreenEco.

С 24 ноября НК «Альянс» приступила к продажам нового топлива премиум-класса - ДТ GreenEco. Продукт представляет собой низкосернистое дизельное топливо, изготовляемое с применением запатентованных рецептур BASF (Германия).

ДТ GreenEco обладает рядом преимуществ по сравнению с обычным дизтопливом:

цетановое число выше на 1,8-4,0 ед.; удельный расход ниже на 2-3%; смазывающие свойства лучше на 5-10%; объем пены меньше на 30%, разрушение пены быстрее в 4,5 раза;

полная защита от коррозии всех металлических деталей, соприкасающихся с топливом.

При регулярном использовании ДТ GreenEco обеспечиваются стабильная работа двигателя на паспортной мощности и продление срока его службы.

Заявленные характеристики ДТ GreenEco подтверждены испытаниями в аккредитованном центре моторных испытаний концерна BASF в Людвигсхафене; в сертифицированном исследовательском центре «НАМИ-ХИМ» в Москве.

Пилотные продажи премиального ДТ GreenEco стартовали в Приморье (на 28 АЗС «Приморнефтепродукта»), Хабаровском крае (на 20 АЗС «Хабаровскнефтепродукта»), Амурской области (на 10 АЗС «Амурнефтепродукта») и в Бурятии (на 4 АЗС «Альянс-Байкалнефтесбыта»). На всех этих заправках параллельно продолжаются продажи и обычного дизтоплива.

#Новости#Приморский авторынок#Приморье#Общество
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