Новогодние распродажи во Владивостоке под большим вопросом

Значительная часть товаров бытового назначения сегодня производится на сборочных предприятиях зарубежных производителей внутри России, но и это не защищает нас от кардинальных изменений цен в ближайшем будущем. На сегодня имеется существенная напряженность с доступностью бюджетных серий ЖК телевизоров ведущих брендов, что ведет к смещению предложения в более высокий ценовой сегмент и к росту цен в пределах 7-12% и на товары-заменители. За последние полтора месяца существенно выросли цены и на ноутбуки. Все это оказывает непосредственное влияние на себестоимость ряда товаров и на конечные цены на них в розничных магазинах в период предновогодней распродажи. Компания «Домотехника» делает все от нее зависящее для того, что бы эти изменения минимизировать для потребителя. Несмотря на все вышесказанное - новогодней распродаже быть, и особенно выгодными условиями мы порадуем всех участников нашей бонусной программы».