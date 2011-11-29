Нужную информацию во Владивостоке днем с огнем не сыщешь

Но вот уж и время моей электрички, а ее нет. Стало понятно, что это серьезно. Товарищи по несчастью кинулись звонить по мобильникам, выясняя через родных и справочные службы про электричку, но информация была противоречива. Кто-то сказал, что на расписании уже написано, что электричка отменена. Я еще раз пошел к расписанию и изучил его подробнее. Еле видимо, каким-то бледным карандашом в нужной строчке действительно было приписано: с 1.10.2011 г. электричка отменена. Однако таких дачников, как я, по всему маршруту электрички едва ли набралось бы человек двести. И досадно стало, что до меня эта информация дошла, когда уже ничего не исправишь.