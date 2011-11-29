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ОАО «Хабаровский аэропорт» стало лауреатом национальной премии «Компания года»

29 ноября 2011, 16:14
Торжественная церемония вручения премии состоялась 21 ноября в Москве.

ОАО «Хабаровский аэропорт» стало лауреатом национальной премии «Компания года» в номинации «Дальневосточный Федеральный округ».

Торжественная церемония вручения премии состоялась 21 ноября в Москве. Получавший награду председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК отметил: «Мы активно работали в 2011 году и добились серьезных достижений – стратегическим партнером и акционером компании стала южнокорейская корпорация «Международный аэропорт Инчхон», управляющая одним из лучших аэропортов мира. Аэропорт получил сертификат соответствия по II категории ИКАО, сертификат высшей - 9 категории - по противопожарному обеспечению полетов. Мы существенно расширили парк перронной техники, привлекли новых авиаперевозчиков, в рамках реализации программы по развитию аэропорта открыли зал для транзитных пассажиров и бизнес-зал, осуществили ряд социальных проектов. Все это позволило ОАО «Хабаровский аэропорт» добиться столь высокого признания».

#Новости#Хабаровск#Бизнес
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