Оптимистичный и пессимистичный взгляды дальневосточных финансистов на 2012 год

А вот Ольга ИВАНЧЕНКО, представлявшая на заседании главное управление Банка России по Хабаровскому краю, сообщила, что результаты проводимого управлением мониторинга предприятий говорят о преобладании позитивных ожиданий в сфере производства. Настроения руководителей участвующих в мониторинге предприятий реального сектора экономики в конце 2011 года оказались лучше, чем были в его начале. И хотя оценки спроса на продукцию местных компаний показывают ожидание его дальнейшего снижения, пессимизма у дальневосточников оказывается меньше, чем у их коллег из центральной России. Поможет ли оптимизм промышленному росту – покажет статистика наступающего 2012 года.