Особенности массового подбора кадров

Обычно в течение массового проекта мониторинг откликов проводится практически на каждодневной основе. Если какой-то ресурс не работает в течение двух недель, его быстро нужно заменить другим. Как правило, порядка 70-80% всех откликов приносит 1-3 ресурса, другие ресурсы могут приносить 2-4% обращений каждый. Но и эти отклики важны, как принято считать в нашей сфере. Важно помнить, что меняются и сами источники, и отношение к ним кандидатов, поэтому то, что работало или не работало, например, пару лет назад, может показать совершенно иную эффективность сейчас.