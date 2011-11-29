Пенсионные выплаты начнутся в июле 2012 года

Ожидается, что на единовременные выплаты будут иметь право граждане, которые формировали накопительную часть в 2002-2004 годах. Это женщины 1957-1966 годов рождения и мужчины 1953-1966 годов рождения. В 2011 году часть этих граждан уже имеет право на выплаты накопительной части, но пока не могут его реализовать из-за того, что не был принят рассматриваемый закон.