Пенсионные выплаты начнутся в июле 2012 года

Закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» вступает в силу с июля 2012 года, соответственно, с этого момента должны начаться выплаты накопительной части.Виды выплат
Документ предусматривает четыре вида выплат: единовременная, срочная пенсионная выплата, накопительная часть трудовой пенсии по старости и выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица.
Граждане, которые формировали свои накопления за счет дополнительных взносов, за счет материнского капитала, будут иметь право получить срочные выплаты или средства в составе накопительной части пенсии по старости. Период срочных выплат - не менее 10 лет.
Размер срочной выплаты корректируется ежегодно с 1 августа исходя из суммы дополнительных взносов, а также дохода от их инвестирования, которые не были учтены при назначении или корректировке выплаты.
Единовременную выплату смогут получить те, у кого размер накопительной части в случае ее назначения составит 5% и менее по отношению к размеру трудовой пенсии по старости (включая страховую и накопительную части). Порядок единовременной выплаты определит Правительство РФ.
Ожидается, что на единовременные выплаты будут иметь право граждане, которые формировали накопительную часть в 2002-2004 годах. Это женщины 1957-1966 годов рождения и мужчины 1953-1966 годов рождения. В 2011 году часть этих граждан уже имеет право на выплаты накопительной части, но пока не могут его реализовать из-за того, что не был принят рассматриваемый закон.
С 2005 года накопительная часть пенсий формируется для граждан 1967 года и моложе.
Документом предусматривается также наследование срочной выплаты в случае смерти застрахованного. При отсутствии наследников средства передаются в Пенсионный фонд РФ. Если на счету застрахованного оказалось накоплений меньше общей суммы страховых взносов на накопительную часть, то порядок и условия их возмещения должен быть установлен отдельным законом, говорится в документе.Резервы
Для финансирования выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости ПФР формирует выплатной резерв и передает его в доверительное управление ВЭБу.
В выплатной резерв предлагается перечислять средства пенсионных накоплений, эквивалентные сумме на специальной части лицевого счета застрахованного лица на день назначения пенсии, доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, страховые взносы, дополнительные страховые взносы и взносы работодателя, чистый финансовый результат от временного размещения этих средств, а также средства материнского капитала. В него также будут включаться суммы накоплений лиц, которые работают после назначения пенсии по старости, а также средства, не выплаченные в связи со смертью застрахованного.
ВЭБу в управление также передаются накопления лиц, которым установлена срочная выплата.
Управляющие компании будут передавать средства для формирования выплатного резерва в ПФР через счет в ЦБ РФ. При этом ПФР до 1 декабря ежегодно должен формировать план передачи средств.С правом передачи
Госдума также приняла во втором и третьем чтениях закон о порядке передачи пенсионных накоплений при аннулировании лицензии негосударственного пенсионного фонда (НПФ).
Соответствующие изменения вносятся в законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».
Законом устанавливается, что Пенсионный фонд РФ (ПФР) обязан передать средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, поступившие от НПФ из-за аннулирования у него лицензии, в расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании (ВЭБ). При этом такая передача должна состояться не позднее одного месяца со дня получения ПФР всех средств пенсионных накоплений и информации об этих суммах в отношении каждого застрахованного лица.
Разработка этих поправок связана с тем, что ранее действовал порядок, при котором средства пенсионных накоплений застрахованного лица, поступившие в ПФР, направлялись в ВЭБ, который имел один инвестиционный портфель.
После вступления в силу изменений в законодательство, принятых в июле 2009 года, ВЭБ обязан формировать два инвестиционных портфеля: расширенный инвестиционный портфель и инвестиционный портфель государственных ценных бумаг.
Аналогичный порядок передачи средств предлагается установить в случаях, когда арбитражный суд принял решение о признании НПФ банкротом и об открытии конкурсного производства.
Проектом также устанавливается, что оплата расходов, связанных с доставкой негосударственными пенсионными фондами накопительной части трудовой пенсии, производится за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда. «Эта позиция основывается на том, что НПФ не вправе уменьшать пенсионные права застрахованных лиц путем передачи средств пенсионных накоплений в счет оплаты услуг по доставке накопительной части трудовой пенсии», - говорится в пояснительной записке к документу.
Отсутствие правового регулирования в данном вопросе приводит к тому, что НПФ фактически не осуществляют выплату накопительной части трудовой пенсии, что приводит к нарушению прав застрахованных лиц, отмечают авторы документа.
Законом также прописывается, что уполномоченный федеральный орган власти утверждает формы заявлений о назначении накопительной части трудовой пенсии.