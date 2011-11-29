Перед скидками почти никто не может устоять

Как выяснилось в ходе опроса, мнение о том, что «скидки – жульничество», бытует не только среди ярых противников сейлов. В том, что распродажа – обман покупателей, уверены более половины россиян (53%), в числе которых и те, кто покупает вещи со скидками. «Ценники перед распродажей специально меняют. Сначала искусственно набавляют цену, а потом как будто снижают», – уверены одни респонденты. «Кругом обман, а в коммерции тем более», – сокрушаются другие. По наблюдениям специалистов Superjob.ru, чем старше респонденты и чем выше их заработки, тем чаще они склонны считать, что распродажа – это «маркетинговый трюк», основанный на «искусственном завышении первоначальной цены».