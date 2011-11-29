Первый снегопад проверил Владивосток на прочность

Еще хорошо бы, чтобы, вычистив магистральные направления, мэрия не забывала бы о внутриквартальных проездах, где чаще всего горожане и ломают руки и ноги, а помогала управляющим компаниям техникой для чистки дворов – много ли лопатой накидаешь?.. Стоит ли нормальная жизнь города споров - твоя или моя это территория?.. Иначе получается, что ответственность муниципалитета заканчивается на границе гранитного бордюра. А УК в отсутствии техники приходится надеяться только на солнце, которое точно растопит выпавший снег. Ну, если не через день-два, что через два-три месяца точно.