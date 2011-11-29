Плавбаза «Всеволод Сибирцев» продана по стоимости металлолома

Есть и другая версия продажи судна. Как стало известно «ЗР», плавбаза чуть не «ушла» из компании за сумму всего в несколько миллионов долларов. «Был подписан предварительный договор и за плавбазу внесен залог в 30%. Однако юристы покупателя так составили договор, что выяснилось, что судно может быть продано именно за эти 30%. Именно поэтому переговоры затянулись», - сообщил наш источник. В пресс-службе компании подтвердили факт продажи, но условия сделки, как и ранее, не разглашают.