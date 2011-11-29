Почтальонов Приморья обеспечили теплой одеждой

В рамках социальной программы на предприятии была проведена закупка спецодежды и обуви на 13 млн рублей для обеспечения работы всех 1774 почтальонов филиала в зимний период. Кроме того, за 9 месяцев текущего года УФПС Приморского края перечислило 8 млн 300 тыс. рублей на дополнительное негосударственное финансирование пенсий своим работникам и 633 тыс. рублей - на компенсацию стоимости детских путевок в летние оздоровительные лагеря.