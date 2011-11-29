Полные женщины менее склонны к депрессии

По словам руководителя исследования Элизабет Лоусон из Центральной больницы штата Массачусеттс и Гарвардской медицинской школы в Бостоне, сведения, полученные в ходе изучения животных, позволяют предположить, что лептин может снижать тревожность и улучшать состояние при депрессии. Как объясняет Э.Лоусон, лептин вырабатывается жировыми клетками, способствует снижению аппетита и формированию чувства насыщения через центральную нервную систему. Его уровень снижен у худых женщин, а у женщин с избыточным весом он повышен.