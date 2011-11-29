После Гонолулу прорыва не случилось

Как отметил господин Дворкович, особый акцент Москва намерена сделать на привлечении иностранных инвесторов из динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона к реализации крупных инфраструктурных проектов. «У нас есть серьезные планы по развитию нашей транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, прежде всего портов Владивостока и ряда других. Мы ведем переговоры по совместному развитию этой инфраструктуры с партнерами в регионе – с Японией, с Кореей»,– отметил он. При этом Аркадий Дворкович подчеркнул: условием доступа для азиатских инвесторов к крупным проектам в РФ станет предоставление российским компаниям возможности участвовать в аналогичных проектах за рубежом. «Мы рассчитываем, что сможем найти разумный баланс интересов, чтобы транспортная инфраструктура была общей», - заявил он.