Предпринимателям Владивостока предлагают помещения для бизнеса

Администрация Владивостока выставила на продажу 15 муниципальных помещений, которые можно использовать для размещения офисов, магазинов, складов, ателье, других небольших предприятий быта и услуг. Торги назначены на 15 декабря.
При этом цена в ходе процедуры торгов может пошагово снижаться - до половины начальной стоимости. Такой «обратный» порядок продажи - на снижение цены - предусмотрен формой торгов, которая будет применена, - путем публичного предложения.
Предложенные помещения в основном расположены в цокольных или первых этажах жилых домов. Первоначальная стоимость определена независимыми оценщиками, она зависит от места расположения объекта, площади, состояния и других параметров. Например, 42,7 кв. м на улице Кирова, 24а - в месте с достаточно высокой проходимостью для организации предприятия бытового обслуживания - заявлены по цене 1,8 млн рублей. При этом в ходе торгов цена может уменьшиться на 50%.
Продаются помещения в собственность на ул. Корнилова, Овчинникова, Окатовой, Терешковой, Вавилова, пр-ту 100-летия Владивостока, Фадеева.
Как прокомментировали специалисты, практически все объекты требуют ремонта и дальнейшего обустройства, однако размещение предприятия в помещениях, находящихся в собственности, избавляет от арендной платы и «капризов» арендодателей, а значит, делает развитие бизнеса гораздо более стабильным. Прежде чем подать заявку, претенденты могут заранее познакомиться со списком помещений, выбрать подходящее, осмотреть его.
Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. Во Владивостоке: 8 (423) 261-43-85, 242-19-33, МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».