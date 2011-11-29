Предпринимателям Владивостока предлагают помещения для бизнеса

Предложенные помещения в основном расположены в цокольных или первых этажах жилых домов. Первоначальная стоимость определена независимыми оценщиками, она зависит от места расположения объекта, площади, состояния и других параметров. Например, 42,7 кв. м на улице Кирова, 24а - в месте с достаточно высокой проходимостью для организации предприятия бытового обслуживания - заявлены по цене 1,8 млн рублей. При этом в ходе торгов цена может уменьшиться на 50%.