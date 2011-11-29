Приморский край переживает миграционный кризис

Мы имеем граждан из дальнего зарубежья (китайцев, северокорейцев, вьетнамцев), въезжающих в визовом порядке и с которыми особых проблем ни у органов государственного управления, ни у местного населения не возникает. Но есть и другая составляющая трудовой миграции - это ежегодно растущий стихийный поток мигрантов из стран СНГ. Как вы знаете, с этими государствами у нас установлен безвизовый режим, который позволяет их гражданам свободно и без объявления цели въезда въезжать на территорию России. А вот далее эта свобода и «бесцельность» играют с ними злую шутку, превращая их в маргиналов, не имеющих возможности адаптироваться в обществе и, как следствие, отторгаемых этим обществом.