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Приморский край переживает миграционный кризис

29 ноября 2011, 16:53
Поток неквалифицированной рабочей силы из стран ближнего зарубежья формируется стихийно.

Приморье не имеет самостоятельных механизмов для регулирования миграционных процессов. Об этом корреспонденту PrimaMedia рассказал руководитель приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» Сергей ПУШКАРЕВ.

- Жители Приморья признали ставку на труд мигрантов ошибочной. Парадоксально, но в крае, где коренное население настроено на отъезд, не приветствуется труд мигрантов! В среде коренного населения Приморья возможность возникновения конфликтов на этнической почве была равна нулю. И если бы мы продолжали находиться в статическом состоянии, проблем, связанных с регулированием этносоциальных отношений, в нашем многонациональном крае, не было бы.

Но сейчас мы вынуждены говорить об этом, связывая все проблемы межэтнического характера со спецификой миграционных процессов, проходящих и в нашем крае, и в ДФО в целом. Следует отметить, что эти проблемы не остаются без внимания органов государственного управления, научного сообщества, но результативность этой работы недостаточно высока.

Мы имеем граждан из дальнего зарубежья (китайцев, северокорейцев, вьетнамцев), въезжающих в визовом порядке и с которыми особых проблем ни у органов государственного управления, ни у местного населения не возникает. Но есть и другая составляющая трудовой миграции - это ежегодно растущий стихийный поток мигрантов из стран СНГ. Как вы знаете, с этими государствами у нас установлен безвизовый режим, который позволяет их гражданам свободно и без объявления цели въезда въезжать на территорию России. А вот далее эта свобода и «бесцельность» играют с ними злую шутку, превращая их в маргиналов, не имеющих возможности адаптироваться в обществе и, как следствие, отторгаемых этим обществом.

По нормам закона, трудовые мигранты должны в течение семи дней встать на миграционный учет, но ввиду отсутствия у многих из них приглашающей стороны своевременно сделать этого зачастую не могут. Воспользоваться льготным правом на получение разрешения на работу на 90 суток они тоже не в состоянии, так как выдача этих разрешений была прекращена еще в апреле в период массового заезда граждан СНГ и возобновилась почти на исходе текущего года.

Зажатые этими обстоятельствами в прокрустово ложе эти иностранные граждане вынуждены либо покупать патенты для работы у физических лиц, либо трудиться нелегально, скрываясь от полиции и миграционной инспекции, опасаясь, что их сдадут, либо кинут недобросовестные работодатели.

Учитывая, что Приморскому краю трудовые мигранты нужны объективно, выход я вижу в введении системы организованного набора работников по заявкам работодателей в странах-донорах и въезд этих работников на территорию России по приглашениям работодателей.

Реализация этой системы требует отмены действующих принципов квотирования или вообще отказа от этой процедуры. Посудите сами. На 2012 год общая потребность в привлечении иностранных работников краем определена в количестве 28,7 тысяч человек (в 2011 году – 35 тысяч 263 человека). Доля безвизовиков в этом количестве - 2,8 тысяч человек, что почти в два раза меньше, чем в 2007 году, когда объекты саммита еще не начинали строиться. При этом резкое сокращение квоты как-то не вяжется с грандиозными планами строительства в крае после саммита АТЭС, озвученные на очень высоком уровне.

Вместе с тем исследования говорят о том, что мелкий и средний бизнес нуждаются в иностранной рабочей силе. Нам нужно уведомить страны СНГ о резком сокращении квоты, чтобы к нам не ехали люди, не охваченные организованным набором. А иначе мы будем отбирать эти 2,8 тысячи работников из массы людей, уже приехавших в край по принципу, кто успел первым. А остальных куда?

#Новости#Кадровый вопрос#Приморье#Общество
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