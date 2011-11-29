Приморский край переживает миграционный кризис

Приморье не имеет самостоятельных механизмов для регулирования миграционных процессов. Об этом корреспонденту PrimaMedia рассказал руководитель приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» Сергей ПУШКАРЕВ.
- Жители Приморья признали ставку на труд мигрантов ошибочной. Парадоксально, но в крае, где коренное население настроено на отъезд, не приветствуется труд мигрантов! В среде коренного населения Приморья возможность возникновения конфликтов на этнической почве была равна нулю. И если бы мы продолжали находиться в статическом состоянии, проблем, связанных с регулированием этносоциальных отношений, в нашем многонациональном крае, не было бы.
Но сейчас мы вынуждены говорить об этом, связывая все проблемы межэтнического характера со спецификой миграционных процессов, проходящих и в нашем крае, и в ДФО в целом. Следует отметить, что эти проблемы не остаются без внимания органов государственного управления, научного сообщества, но результативность этой работы недостаточно высока.
Мы имеем граждан из дальнего зарубежья (китайцев, северокорейцев, вьетнамцев), въезжающих в визовом порядке и с которыми особых проблем ни у органов государственного управления, ни у местного населения не возникает. Но есть и другая составляющая трудовой миграции - это ежегодно растущий стихийный поток мигрантов из стран СНГ. Как вы знаете, с этими государствами у нас установлен безвизовый режим, который позволяет их гражданам свободно и без объявления цели въезда въезжать на территорию России. А вот далее эта свобода и «бесцельность» играют с ними злую шутку, превращая их в маргиналов, не имеющих возможности адаптироваться в обществе и, как следствие, отторгаемых этим обществом.
По нормам закона, трудовые мигранты должны в течение семи дней встать на миграционный учет, но ввиду отсутствия у многих из них приглашающей стороны своевременно сделать этого зачастую не могут. Воспользоваться льготным правом на получение разрешения на работу на 90 суток они тоже не в состоянии, так как выдача этих разрешений была прекращена еще в апреле в период массового заезда граждан СНГ и возобновилась почти на исходе текущего года.
Зажатые этими обстоятельствами в прокрустово ложе эти иностранные граждане вынуждены либо покупать патенты для работы у физических лиц, либо трудиться нелегально, скрываясь от полиции и миграционной инспекции, опасаясь, что их сдадут, либо кинут недобросовестные работодатели.
Учитывая, что Приморскому краю трудовые мигранты нужны объективно, выход я вижу в введении системы организованного набора работников по заявкам работодателей в странах-донорах и въезд этих работников на территорию России по приглашениям работодателей.
Реализация этой системы требует отмены действующих принципов квотирования или вообще отказа от этой процедуры. Посудите сами. На 2012 год общая потребность в привлечении иностранных работников краем определена в количестве 28,7 тысяч человек (в 2011 году – 35 тысяч 263 человека). Доля безвизовиков в этом количестве - 2,8 тысяч человек, что почти в два раза меньше, чем в 2007 году, когда объекты саммита еще не начинали строиться. При этом резкое сокращение квоты как-то не вяжется с грандиозными планами строительства в крае после саммита АТЭС, озвученные на очень высоком уровне.
Вместе с тем исследования говорят о том, что мелкий и средний бизнес нуждаются в иностранной рабочей силе. Нам нужно уведомить страны СНГ о резком сокращении квоты, чтобы к нам не ехали люди, не охваченные организованным набором. А иначе мы будем отбирать эти 2,8 тысячи работников из массы людей, уже приехавших в край по принципу, кто успел первым. А остальных куда?