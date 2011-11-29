«Приморскуголь» лишили генерального директора

Входящие во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК» ОАО «Приморскуголь» (Приморский край) и ОАО «Ургалуголь» (Хабаровский край) передадут полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации.
Таким образом, должность генерального директора ОАО «Приморскуголь», которую с 2003 года занимает Александр ЗАНЬКОВ, будет упразднена. Управляющей организацией акционеры «Приморскугля» и «Ургалугля» на внеочередных собраниях утвердили ОАО «СУЭК», срок оказания услуг - до 3 лет.
Акционеры также одобрили заключение договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. Согласно договору с АО «Приморскуголь», вознаграждение управляющей компании составляет 17 млн рублей в месяц, но не должно превышать 628 млн рублей за весь срок действия договора.