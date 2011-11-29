«Приморскуголь» лишили генерального директора

Акционеры также одобрили заключение договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. Согласно договору с АО «Приморскуголь», вознаграждение управляющей компании составляет 17 млн рублей в месяц, но не должно превышать 628 млн рублей за весь срок действия договора.