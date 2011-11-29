ПТЭК в Приморье: новая идея развития

Действительно, почему российский работодатель должен брать на себя издержки по определению качества рабочей силы в непосредственной близости от рабочего места? Почему не перенести функцию предварительного отбора мигрантов на территорию, не требующую пограничного, таможенного и прочего оформления? Почему не перенести процедуру оформления всех разрешительных документов, включая и медицинское освидетельствование, в специальную буферную зону? Почему бы здесь не организовать площадку для встречи работодателя с потенциальным работником? И тем самым уже здесь отсечь всех тех, кто не найдет спрос на нашей территории.