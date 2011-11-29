Росбанк: акцией для малого и среднего бизнеса уже воспользовались более 100 новых клиентов

С 17 октября 2011 года в Росбанке стартовала акция для представителей малого и среднего бизнеса под названием «Бизнес-тест». По ее условиям новые клиенты банка получают возможность бесплатно пользоваться рядом продуктов и услуг на срок от 4 месяцев до 1 года.