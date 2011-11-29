Росбанк: акцией для малого и среднего бизнеса уже воспользовались более 100 новых клиентов

С 17 октября 2011 года в Росбанке стартовала акция для представителей малого и среднего бизнеса под названием «Бизнес-тест». По ее условиям новые клиенты банка получают возможность бесплатно пользоваться рядом продуктов и услуг на срок от 4 месяцев до 1 года.
Росбанк регулярно проводит подобные акции для предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса. При этом каждая акция проводится с учетом новых требований рынка, а значит, с наиболее выгодными и привлекательными условиями для действующих и будущих клиентов.
В Приморском филиале Росбанка преимуществами акции «Бизнес-тест» уже воспользовались более 100 новых клиентов.
Условия акции действительно интересны. Ведь в рамках акции при одновременном открытии расчетного счёта, подключении к Интернет Клиент-Банку и оформлении бизнес-карты клиент получает бесплатно: ведение счёта - 5 месяцев; пользование Интернет-Клиент-Банком - 4 месяца; обслуживание бизнес-карты VISA Business Electron, Maestro - 1 год.
Помимо этого действующие клиенты Росбанка, чьи партнеры примут участие в акции по их рекомендации, смогут получить на выбор набор дополнительных бонусов.