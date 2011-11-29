Социальные интересы приморцев - в приоритете у депутатов

В конце года принято подводить итоги. Для приморского парламента это – еще и завершение пятилетней законотворческой деятельности, направленной на решение многообразных проблем края, улучшения качества жизни и повышения благосостояния приморцев.
Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК одним из приоритетных направлений работы комитета считает бюджетное и налоговое законодательство. Так, внесены изменения в краевой закон «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае», которыми были определены конкретные пути государственной поддержки рыбной отрасли, в том числе субсидирование ее различных направлений.
Особое внимание депутатом было уделено актуальным для края вопросам - развития аквакультуры, качественного водоснабжения, строительства объектов защиты от наводнений, очистки акватории залива Петра Великого, и, в целом вопросы экологии, продовольственной безопасности и другие.
- Считаю, - говорит Татьяна Заболотная, - что наш депутатский корпус «отработал» слаженно, оставив «за бортом» личные пристрастия, и мы смогли интересы края – а значит и интересы наших жителей – сделать приоритетными.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Приморье уже традиционно стало местом встреч власти, бизнеса – активных участников международного экологического движения.
Сегодня руководством страны, региона, депутатами уделяется особое внимание развитию села, созданию необходимой инфраструктуры, доступности условий для проживания.
Селяне не должны чувствовать себя на «необитаемом» острове, быть оторванными от цивилизованного мира. Необходимо иметь возможность после напряженного трудового дня (а земля, она никогда не любила лентяев!) культурно отдохнуть: сходить в кино, торжественно отметить день рождения или отпраздновать свадьбу…
Желание человека жить лучше, в достатке и уюте – естественно. Хочется, чтобы была любимая работа, достойная зарплата, возможность получения качественной медицинской помощи - все то, что делает нашу жизнь комфортнее.
Многое в этом направлении делается на разных уровнях – от федерального до регионального, муниципального. Живой отклик в Приморье нашли инициативы Владимира Владимировича ПУТИНА по возрождению сельской глубинки - технологические проекты по привлечению молодых врачей, учителей, повышению комфортности жизни на селе.
Государственные ориентиры в экономической сфере с 2012 года направлены на развитие малых городов, и поселений Приморья, особенно - глубинки. Этот процесс - длительный требующий больших финансовых вливаний, усилий, упорства, ответственности.
Сегодня сделана ставка на аграриев, на сельское хозяйство. И городу и селу – просто не прожить друг без друга. Не случайно в принятом бюджете только на реализацию программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае» выделено 702 миллиона рублей. Депутаты фракции «Единая Россия» единодушно поддержали эту строку в бюджете.
Для Приморья, и это всегда подчеркивает наш губернатор Сергей Михайлович ДАРЬКИН, вопросы развития малых городов и сельского хозяйства – в ранге приоритетных.
Как сказал Конфуций: «Большая дорога всегда начинается с первого шага». Мы этот шаг на пути дальнейшего развития родного края сделали. И будем идти только вперед, объединяя усилия всех ветвей власти вместе с приморцами.