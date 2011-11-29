Социальные интересы приморцев - в приоритете у депутатов

Селяне не должны чувствовать себя на «необитаемом» острове, быть оторванными от цивилизованного мира. Необходимо иметь возможность после напряженного трудового дня (а земля, она никогда не любила лентяев!) культурно отдохнуть: сходить в кино, торжественно отметить день рождения или отпраздновать свадьбу…