Структура Олега Дерипаски против менеджмента ОАО «Ванинский морской торговый порт»

Совет директоров порта ОАО «Ванинский морской торговый порт» 5 декабря рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора Альфира БОГУДИНОВА и смене председателя совета директоров (этот пост занимает представитель государства, советник руководителя Росимущества Анатолий ПАЩЕНКО). Новым руководителем порта предложено утвердить члена совета директоров Дмитрия ЛИСИНА, руководителя проектов развития портов En+ Group Олега ДЕРИПАСКИ.
Дмитрий Лисин в свое время возглавлял ЗАО «Дальтрансуголь» (структура ОАО «СУЭК», оператор Ванинского балкерного угольного терминала в бухте Мучке), в конце 2010 года перешел в En+. Коммерческий директор ОАО «Ванинский морской торговый порт» Альфир Богудинов возглавил компанию в августе 2008 года, сменив Аполлона ШЕНГЕЛИЯ.
На заседании в ноябре совет директоров порта рассмотрел программы развития порта на 2012-2015 гг., разработанные Богудиновым и Лисиным, и поддержал предложения последнего. Программа представителя En+ (через кипрскую Soleggiato Investments Limited владеет 28,12% акций порта Ванино) предусматривает увеличение перевалки грузов портом с прошлогодних 6 млн тонн до 10-11 млн тонн в ближайшие 5 лет, а также расширение номенклатуры за счет зерна, продукции черной металлургии, угля.
En+ вменяет в вину нынешнему гендиректору постоянное снижение объемов перевалки грузов (в январе-октябре 2011 года порт сократил перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 5,3% - до 4 млн 868,7 тыс. тонн) на фоне роста у соседних портов, вывод имущества в аффилированные структуры, а также отказ в приеме грузов компаниям En+.
Напомним, что En+ была одним из претендентов на покупку госпакета ВМТП на аукционе, который прошел 19 мая. Пакет за 10,8 млрд рублей достался ранее мало кому известной компании «Сэлтехстрой», но предложенную сумму победитель аукциона Росимуществу так и не заплатил, подтвердив предположения других участников аукциона о том, что на торги эта компания изначально шла с целью их срыва. Затягивая приватизацию, «Сэлтехстрой» действовал в интересах менеджмента, который таким образом сохранял операционный контроль над портом, полагали претенденты на этот актив.
Теперь планируется повторный аукцион. Если гендиректором порта будет назначен представитель En+, та получит преимущество и на аукционе, уверены участники рынка. «Дерипаска, как известно, никогда не переплачивает за новые активы, сбивая цену любыми доступными средствами. И в данном случае его представители весьма грамотно оперируют выкладками против нынешнего менеджмента, пытаясь получить контроль над операционной деятельностью порта», - говорит один из участников рынка. Есть и другой вариант – государство может провести повторные торги на пакет в форме конкурса, а в этом случае очень важно влияние совладельца (читай - Дерипаски) на политику и результаты компании.