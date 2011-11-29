«Сумма» и ОЗК построят зерновой терминал в Приморье

Группа «Сумма» договорилась с ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) о строительстве терминала мощностью до 5 млн тонн на Дальнем Востоке. ОАО «ОЗК» и действующее в интересах группы находкинское ООО «Дальпорт» (100% ООО, созданного в декабре 2010 года, принадлежит кипрской «Силкенио Интерпрайзиз Лтд») уже подписали соглашение о намерениях строительства и эксплуатации зернового терминала в порту Восточный.
Терминал будет строиться в бухте Врангеля, в северной части порта Восточный. По предварительным оценкам, инвестиции в проект составят до 5 млрд рублей, проект будет реализован к 2014 году. Для строительства и эксплуатации терминала будет создана совместная компания, доли сторон в которой будут определены позднее.
В ближайшее время ОЗК и «Дальпорт» планируют провести переговоры по определению формата дальнейшего сотрудничества.
«Мы видим потенциал Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по увеличению производства и экспорта качественного российского зерна. Но существующая сегодня инфраструктура по перевалке зерна на Дальнем Востоке не отвечает ни возможностям российских производителей, ни потребностям динамично развивающихся азиатских рынков», - отметил генеральный директор ОЗК Сергей ЛЕВИН, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, для увеличения экспорта сибирского и дальневосточного зерна по Восточному зерновому коридору также необходимо строительство грузоформирующих узловых элеваторов и наличие собственного парка зерновозов.
Кроме того, одним из важнейших условий эффективной реализации инвестиционных проектов по созданию Восточного зернового коридора является решение о субсидировании части транспортных расходов при железнодорожных перевозках зерна в дальневосточные порты, отмечается в сообщении ОЗК.
Досье "ЗР"
Государственное ОАО «Объединенная зерновая компания» было создано по указу Президента РФ в марте 2009 года. Государство передало в уставный капитал компании акции 30 предприятий АПК, в том числе 19 элеваторов. ОЗК обеспечивает закупку, хранение и реализацию зерна государственного интервенционного фонда РФ, в котором до начала торгов было 9,5 млн тонн зерна. Основным владельцем группы «Сумма» считается Зиявудин МАГОМЕДОВ.
В перспективе через дальневосточные порты в страны Юго-Восточной Азии Россия могла бы экспортировать до 13 млн тонн зерна в год, говорил недавно президент Национального союза зернопроизводителей и основной владелец Сибирского аграрного холдинга Павел СКУРИХИН.
Участие в проекте строительства терминала на Дальнем Востоке позволит «Сумме» фактически контролировать весь экспорт зерна через российское порты, так как в настоящее время у группы уже есть доли в обоих крупнейших портовых терминалах - Новороссийском зерновом терминале (через Новороссийский морской торговый порт, в котором группе совместно с «Транснефтью» принадлежит 50,1%) и Новороссийском комбинате хлебопродуктов (его контролирует ОЗК, структуры «Суммы» недавно приобрели около 28%). Также ОЗК в сентябре подписала с Минтрансом и администрацией Краснодарского края соглашение о строительстве терминала мощностью 6 млн тонн в порту Тамань.
Ранее президент транспортной группы FESCO Cергей ГЕНЕРАЛОВ отметил, что FESCO пока не собирается строить на территории Владивостокского морского торгового порта (в настоящее время единственный порт на Дальнем Востоке России, который может обеспечить перевалку зерновых по всем направлениям: импорт, экспорт и каботаж – «ЗР») терминал по перевалке зерна.
«Зерновой терминал пока строить не будем. Посмотрим на конъюнктуру», - сказал он, пояснив, что строительство терминала в настоящее время может помешать увеличению перевалки контейнеров в связи с тем, что пропускная способность прилежащих железнодорожных путей весьма ограничена.