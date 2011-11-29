«Сумма» и ОЗК построят зерновой терминал в Приморье

Участие в проекте строительства терминала на Дальнем Востоке позволит «Сумме» фактически контролировать весь экспорт зерна через российское порты, так как в настоящее время у группы уже есть доли в обоих крупнейших портовых терминалах - Новороссийском зерновом терминале (через Новороссийский морской торговый порт, в котором группе совместно с «Транснефтью» принадлежит 50,1%) и Новороссийском комбинате хлебопродуктов (его контролирует ОЗК, структуры «Суммы» недавно приобрели около 28%). Также ОЗК в сентябре подписала с Минтрансом и администрацией Краснодарского края соглашение о строительстве терминала мощностью 6 млн тонн в порту Тамань.