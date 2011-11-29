Темпы ввода новых зданий вырастут в следующем году

В 2010 году на Центральный и Приволжский федеральные округа вместе взятые пришлось более половины всего введенного жилья. На Сибирский и Южный федеральные округа в совокупности - около четверти, общая доля Северо-Западного и Уральского федеральных округов составила 18% всего введенного в России жилья. В региональной структуре ввода жилья доля двух столичных городов составляет 9%, Московской области - 14%, в Республиках Татарстан и Башкортостан, Тюменской, Ростовской, Свердловской и Новосибирской областях эта доля составляла по 3% в каждом регионе, пишет РБК.