Темпы ввода новых зданий вырастут в следующем году

Консалтинговая компания Intesco Research Group завершила разработку «Бизнес-плана строительства сборных загородных домов (с финансовой моделью)». По оценкам аналитиков, темп ввода новых зданий на территории Российской Федерации стал сокращаться: в 2009 году - на 7,3% и на 3,8% в 2010 году, в котором было введено в строй лишь 91,5 млн кв. м площади зданий. Из них почти 77% составляли объекты жилого комплекса.
В 2010 году на Центральный и Приволжский федеральные округа вместе взятые пришлось более половины всего введенного жилья. На Сибирский и Южный федеральные округа в совокупности - около четверти, общая доля Северо-Западного и Уральского федеральных округов составила 18% всего введенного в России жилья. В региональной структуре ввода жилья доля двух столичных городов составляет 9%, Московской области - 14%, в Республиках Татарстан и Башкортостан, Тюменской, Ростовской, Свердловской и Новосибирской областях эта доля составляла по 3% в каждом регионе, пишет РБК.
Объем производства частных домов заводского изготовления в России в период 1998-2010 гг. увеличивался. Среднегодовой темп прироста за данный период составил более 21%. В бизнес-плане дан расширенный прогноз динамики рынка недвижимости, согласно которому в 2011 году все еще будет наблюдаться некоторое сокращение объема вводимого жилья, за ним в 2012-2013 гг. последует новый постепенный рост объема предлагаемого жилья.