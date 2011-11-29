Трудоголиков больше всего среди юристов и секретарей

Наиболее «сговорчивыми» сотрудниками оказались, как ни странно, юристы. Казалось бы, уж они-то компетентны в вопросах трудового права и при желании могут ответить на просьбу работодателя жёстким отказом. Однако поработать в неурочное время без дополнительной оплаты готовы более половины опрошенных нами юристов (51%). Не слишком сильно отстают от них экономисты, среди которых энтузиастов-трудоголиков почти половина (48%). Возможно, юристы и экономисты демонстрируют повышенную лояльность работодателю в подобных ситуациях по той причине, что поиск новой работы для них довольно проблематичен. Количество соискателей в этих сегментах рынка труда значительно превышает число вакансий, поэтому специалисты по экономике и праву, как правило, держатся за имеющуюся работу.