В Интернете прошла китайская «голая акция»

Напомним, в начале апреля 2011 года Ай Вэйвэй, известный своей правозащитной деятельностью и критикой политики правительства КНР, был обвинен в неуплате налогов и задержан китайскими властями. Ему было предъявлено обвинение в том, что он управляет фирмой Beijing Fake Cultural Development Ltd., владельцем которой считается его жена, однако сам художник утверждал, что остается там лишь штатным дизайнером. После того как в поддержку Ай Вэйвэя высказались деятели культуры разных стран, он был отпущен под залог. Популярная китайская газета Global Times назвала порыв десятков тысяч китайцев, пославших художнику деньги на выплату штрафа, "малозначительным" в масштабах страны, численность населения которой составляет 1,3 млрд человек, и заявила, что Ай Вэйвэй превратился в инструмент, с помощью которого Запад вмешивается в дела Китая.