В Интернете прошла китайская «голая акция»

Интернет-пользователи из Китая встали на защиту гонимого властями художника Ай Вэйвэя, начав выкладывать в Twitter и другие соцсети свои любительские фотографии в обнаженном виде.
Поводом для "голой акции", поясняет NEWSru Israel, послужили события 17 ноября, когда полиция Пекина четыре часа допрашивала видеографа Жао Жао, сфотографировавшего в августе прошлого года обнаженного Ай Вэйвэя с четырьмя обнаженными женщинами.
Напомним, в начале апреля 2011 года Ай Вэйвэй, известный своей правозащитной деятельностью и критикой политики правительства КНР, был обвинен в неуплате налогов и задержан китайскими властями. Ему было предъявлено обвинение в том, что он управляет фирмой Beijing Fake Cultural Development Ltd., владельцем которой считается его жена, однако сам художник утверждал, что остается там лишь штатным дизайнером. После того как в поддержку Ай Вэйвэя высказались деятели культуры разных стран, он был отпущен под залог. Популярная китайская газета Global Times назвала порыв десятков тысяч китайцев, пославших художнику деньги на выплату штрафа, "малозначительным" в масштабах страны, численность населения которой составляет 1,3 млрд человек, и заявила, что Ай Вэйвэй превратился в инструмент, с помощью которого Запад вмешивается в дела Китая.