В Приморье возможен небольшой снег

Вот и во ВЛАДИВОСТОКЕ уже сегодня, во вторник, резко изменится температурный фон. Днем температура на этой неделе не превысит 4-9 градусов мороза. А после захода солнца в столице Приморья холодает уже до минус 12-17. Осадков в ближайшие пять-шесть дней не ожидается.