В России нет ясной миграционной политики

Один из самых сложных вопросов в любом регионе России – сколько на территории мигрантов. Даже если в территориальном Управлении Федеральной миграционной службы (УФМС) ответ дадут, он не может быть исчерпывающим: в службе приводят цифры официально зарегистрированных лиц, на самом деле их больше: нелегальных мигрантов или ставших таковыми в силу сложности легализации никто не считает.
Согласно информации на сайте УФМС по Приморскому краю, за 10 месяцев текущего года в крае поставлено на миграционный учет более 254 тыс. человек. В дворниках все те же
Чем закончился трехнедельной давности шум по поводу заваленного мусором центра Владивостока и отказа дворников-гастарбайтеров работать в связи с задержанной зарплатой за три месяца? Они, по подсказке умных людей, подали заявку на акцию протеста, которая должна была состояться 21 ноября. Заявку в мэрии приняли и …начали гасить задолженность по заработной плате. Акция не состоялась, да, собственно, не в ней была цель. А то так и остался бы краевой центр в первый снег нынешней зимы с наивными надеждами муниципалитета на то, что в дворники валом повалят студенты.
Хотя в Консультативный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений ходоки от МУП «Дороги Владивостока» с вопросом: «где срочно найти 300 гастарбайтеров на вакансии дворников?» приходили. Пыл их остудили отсутствие у МУПа квоты на привлечение гастарбайтеров и вопрос: «а где вновь принятые на работу будут жить?»Патент как документ
Квота для Приморского края на 2011 год на привлечение иностранцев - гастарбайтеров из ближнего зарубежья была удивительно мала - 4 тыс. 800 человек (предприятия - застройщики саммита имеют отдельную квоту). Ситуация частично исправляется за счет выдачи патентов на работу, выдача которых от квоты не зависит. Цель патентной системы – помочь иностранцам выйти из тени, чтобы те, кто сейчас работают нянечками, садовниками, сторожами у частных лиц - это очень важно, только у частных лиц, - могли осуществлять свою деятельность на законных основаниях. Однако возможность иметь патент, а значит, иметь официальный документ на пребывание на территории РФ, на самом деле оборачивается материальными убытками и нарушением закона теми предприятиями, где работают гастарбайтеры, легализованные по патенту.
Патент предусматривает ежемесячную его оплату, однако, единожды заплатив за него, большинство приезжих считает свои обязанности выполненными. Работа в МУПах, на предприятиях, тех же автостоянках или в управляющих компаниях по патенту запрещена - это не частные нужды россиянина.
Более того, есть тенденция к сокращению выдачи разрешений на работу в угоду патентам, которые стоят всего 1 тыс. рублей в месяц. По данным на середину 2011 года, бюджет РФ получил почти 1,5 млрд рублей от введения системы патентов. Но кто подсчитал, сколько бюджет потерял о тех, кто заплатил за патент лишь раз, за месяц?Обратный исход
Приморье занимает четвертое место в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара по популярности у гастарбайтеров. Чем объясняется популярность, понятно. А что будет через полгода, когда стройки саммита закончатся?
В Консультативном центре по вопросам миграции об этом задумываются уже сейчас. Но центр – общественная организация, она озвучивать проблемы не в пример официальным структурам в лице администрации края или того же УФМС не опасается. Глава центра Сергей ПУШКАРЕВ полагает, что в идеале те подрядчики застройщиков объектов саммита, что организованно завозили в край мигрантов-строителей, должны бы столь же организованно отправить их на родину. Но захотят ли компании на это тратиться, учитывая, как охотно сейчас они задерживают строителям зарплату?
- Полагаю, что не менее трети строителей-мигрантов попробуют здесь остаться всеми правдами и неправдами. Причем под «здесь» я понимаю преимущественно Владивосток, потому что собственно на дни проведения саммита остров Русский будет зачищен максимально в целях обеспечения безопасности гостей, - говорит Сергей Пушкарев.- Я сомневаюсь, что те, кто останется, будут строить, например, суда. Ведь нам предпочтения мигрантов из Средней Азии давно понятны – осесть на сельхозрынке или в лучшем случае в такси.Как это по-русски?
Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект об обязательном знании русского языка трудовыми мигрантами, которые работают в ЖКХ, торговле и сфере бытового обслуживания.
Сейчас тестирование на знание русского языка лицами, желающими получить российское гражданство, обходится в 2,5 тыс. рублей. Возможно, во столько же будет обходиться и трудовым мигрантам, желающим работать в России. К слову, в Приморье гостестированием при получении гражданства занимаются в ДВФУ и ВГУЭС. Но это при получении гражданства, а кто будет платить за обучение в ситуации с трудовыми мигрантами? 2,5 тыс. - приличные деньги, учитывая, что они еще не заработаны. Работодатель? Ну ему хватит и пары понятных русских выражений, чтобы объяснить, что от мигранта требуется. Впрочем, мигрант может подтвердить знания языка документом об образовании, выданным до 1991г. Если его нет – нужно сдавать тест.
В Приморье вопрос с созданием центров обучения русскому языку пока открыт. Как вариант предполагалось открыть таковые в территориях вселения, в которых принимают приехавших в край по программе переселения соотечественников.Добро пожаловать, или Посторонним вход…
На миграционном фронте два нововведения. С 1 января 2012 года трудящимся - мигрантам из Казахстана и Беларуси не нужны будут квоты и разрешения на работу в России. Наверное, это хорошо, учитывая, что из Казахстана в Приморье и так никто не ехал, а из Беларуси - в минимальном количестве.
Куда как серьезнее Указ Президента РФ №1391. Он отменил упрощенный порядок приобретения гражданства России, предусмотренный международными соглашениями с Беларусью, Казахстаном и Киргизстаном - членами СНГ. Суть в том, что теперь гражданство соотечественникам из этих стран светит не через три месяца, а в лучшем случае через два с половиной - три года.
Сделано это, как прояснили ситуацию знатоки, из-за практики, которую ввел Киргизстан. В этой стране с легкостью выдают миграционные паспорта лицам узбекской национальности или гражданам Узбекистана, которые потом – с киргизскими паспортами – по упрощенной схеме получали российское гражданство. В то же время никакой упрощенной схемы для получения гражданства Беларуси, Казахстана или Киргизстана для российских граждан не существовало.
Понятно, что с этим нововведением выплеснули и ребенка: раньше соотечественники из этих стран, имеющие близких родственников в России, могли при переселении представить самые элементарные документы и уже через три месяца становились российскими гражданами. Словом, еще один привет программе переселения соотечественников…