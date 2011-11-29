В России нет ясной миграционной политики

Сейчас тестирование на знание русского языка лицами, желающими получить российское гражданство, обходится в 2,5 тыс. рублей. Возможно, во столько же будет обходиться и трудовым мигрантам, желающим работать в России. К слову, в Приморье гостестированием при получении гражданства занимаются в ДВФУ и ВГУЭС. Но это при получении гражданства, а кто будет платить за обучение в ситуации с трудовыми мигрантами? 2,5 тыс. - приличные деньги, учитывая, что они еще не заработаны. Работодатель? Ну ему хватит и пары понятных русских выражений, чтобы объяснить, что от мигранта требуется. Впрочем, мигрант может подтвердить знания языка документом об образовании, выданным до 1991г. Если его нет – нужно сдавать тест.